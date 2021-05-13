Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в мережі фото в новому образі, в якому заявилася на ефір російського телеканалу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так цього разу зіркова красуня показала яскравий кадр із закулісся зйомок на російському телеканалі, куди прийшла в стильному образі.

Як видно, ані зображена на червоній доріжці і стоїть у відповідній позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі - на ній елегантний брючний костюм, під піджаком якого видно короткий і вузький топ, який красиво підкреслив рельєфний живіт і пружний бюст. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі стриманий вечірній макіяж і мила посмішка.

У підписці до фотографії Лорак написала: "Голос — найдосконаліший інструмент. Він здатний наповнювати нас вірою і любов'ю, допомагати переживати неймовірні почуття, проживати особливі життєві етапи". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. Лайк під знімком артистки поставив навіть її колишній чоловік Марат. "Лялечка! Вам дуже йде цей образ, радіємо, що Ви так часто берете участь в різних шоу, спасибі за можливість помилуватися вами!", "Який у вас елегантний і пристрасний образ! Дуже чекаємо нову пісню від Вас", "Обов'язково будемо дивитися", "Красуня", "Просто богиня краси", "Дуже красивий образ", - пишуть в коментарях до фото Лорак.

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