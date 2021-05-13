Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко, розповів, де зараз проводить час

Бізнесмен Олексій Тригубенко був одним з головних претендентів на серце героїні шоу "Холостячка", актриси Ксенії Мішиної, проте та в підсумку вибрала коміка Олександра Еллерта, пише Politeka.net.

Зараз Тригубенко продовжує активно працювати, й поки його серце, наскільки відомо, залишається вільним.

Екс-герой шоу показав, де проводить час після закінчення проекту в своєму Instagram. Зараз він пішов у "відрив" в Одесі. У своєму пості бізнесмен розповів, що подорож сталася спонтанно.

"Завжди хотілося спонтанно зірватися на відпочинок і не переживати, що за кілька днів моєї відсутності в компанії щось трапиться.

Пару днів тому я думав, що після зйомки під Миколаєвом, повернуся до Києва і занурюся в роботу. Але все склалося зовсім по-іншому. Виявилося, що мої друзі зірвалися в Одесу. І я вирішив скласти їм компанію", - поділився Фіналіст "Холостячки".

За 45 хвилин публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів:

"❤️супер фото", " зазвичай поїздки заплановані, тому що, як мінімум потрібно взяти відпустку на роботі...", "прекрасний відпочинок 😍😍😍🙌🙌🙌🙌💫💫💫💫💫💫", "обидва варіанти добре ❤️", " просто красунчик🔥 🔥 🔥", "наша Одеса всіх заворожує", "який милашний", "клас гарного відпочинку", "дуже гарний готель! Ціни там звичайно😮 гарного відпочинку!", "Молодець 👍 краса яка я теж хочу туди️️.

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