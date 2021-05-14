Ведуча Леся Нікітюк і фешн-фотограф Соня Плакидюк зустрілися на показі нової колекції українського модельєра Андре Тана

Нікітюк вирішила пожартувати над подругою, підкравшись до неї з камерою зі спини з несподіваним питанням. Відповідні кадри 33-річна ведуча опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Дівчина, а дівчина, а котра година?", - запитала Леся в Соні, яка йшла під ручку з іншою подружкою.

"Боже... п'ять годин", - фотограф повернулася із серйозним виразом обличчя, але, побачивши знайому, заусміхалася.

"Дівчина, а дівчина, а як вас звуть?", - не вгамовувалася Нікітюк.

"Я аж розгубилася...,- зізналася Плакидюк, але потім вирішила теж "підколоти" подругу , - У мене рівні, красиві ноги, скажи?"

"Дуже рівні, красиві... такі, знаєш, гарячі!,- випалила Леся, додавши з побоюванням, - Ти спробуй щось Соні скажи, у Соні всі мої останні фотосесії. Ще намалює мені талію широку".

Пізніше дівчата засвітилися на заході, обіймаючись і цілуючи один одного в щічки. Кадрами поділилася у своїх "сторіз" Плакидюк.

"Хіба ти не тигриця, скажи мені, будь ласка? Не леопардица?",- каже на кадрах Леся, роблячи комплімент подрузі.

Соня, в свою чергу, порівняла їх з іншими дикими тваринами.

"Вологі лисиця і вовчиця вітають вас", - з гумором підписала вона кадри.

Раніше ми розповідали, Нікітюк здивувала формами, виставивши фото в купальнику. Дівчина посміялася над собою, "підправивши" фігуру до розмірів світської левиці Кім Кардашьян, відомої своїми широкими стегнами.

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