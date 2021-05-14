Співачка та актриса Аліна Гросу розговорилася з публікою, показавши навіть найнезручніше, що з нею траплялося

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка виставила нові "сторіз" в Instagram, погравши з фанатами в гру "покажи фото/відео, де...".

Аліна, без приховування і будь-якого збентеження видала все як на духу. Зокрема, співачку попросили показати кадр, на якому вона невдало вийшла.

Гросу вибрала момент, як дала жару на одному зі своїх концертів. Дівчина виступала на сцені в силуетній сукні забарвлення "зебра", надівши під неї прозору чорну комбінацію. Під час гарячого виступу хлопці з підтанцьовки перестаралися й ненавмисно стягнули з неї наряд, засвітивши "срамоту". Аліна прикрила на фото "наклейкою" найінтимніше, посміявшись у підписі:

"На концерті випало все, що могло випасти🙈".

Також Гросу попросили показати ситуацію, коли вона була п'яною.

Зірка знайшла кумедні кадри своїх пригод із колишніми колегами по знімальному майданчику. Правда, зізналася, що була тверезою, і на її веселощах це жодним чином не позначилося.

"П'яною немає) Є, де хоч якісь веселощі)) це я з партнерами з "В полоні у минулого", - йдеться в підписі.

Також Гросу показала кілька теплих моментів з подругами.

"З кращою подругою ❤️ Аля щось віщає) а я сміюся", -поділилася Аліна.

На іншому фото зірка постала з цією ж подругою і ще двома дівчатами.

"2011 рік. А взагалі, з Анею я дружу з 3-го класу ліцею, в якому навчалася) а з Алею з 5-го".

Нагадаємо, що Гросу висловилася про Полякову після участі в "Майстер Шеф": "хоч у мене немає свекрухи, але...".

Як повідомляла Politeka, Гросу з шикарними кучерями повторила дитячий образ "бджілки":"Магія".