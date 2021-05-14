У відомого співака Філіпа Кіркорова нова трагедія вдруге за тиждень

Як передавати Politeka.net, про сумну втрату повідомив у своєму акаунті в Instagram Роман Родін-особистий фотограф Філіпа Кіркорова і Алли Пугачової. Так, за слвоам Батьківщина, помер журналіст Михайло Садчиков, який був першим біографом Філіпа Кіркорова.

11 травня Філіп повідомив про смерть однієї зі своєї найвідданішої фанатки з Риги. А 13 травня стало відомо, що пішов з життя музичний журналіст Михайло Садчиков у віці 66 років.

"Жах якийсь! Знову втрата! Міша Садчиков!!! Здається, людина ця знала про все, і завжди писав правду! Його можна назвати реально першим біографом Філіпа Кіркорова. Мишко! Товариш! Царство тобі небесне!!!",- сказано в повідомленні.

Як стало відомо з інформації росЗМІ, на початку травня Михайло Валентинович потрапив до лікарні з інсультом, кілька днів тому йому діагностували коронавірус. 13 травня вранці він помер.

Михайло Садчиков був знайомий з багатьма виконавцями радянської естради. Саме він взяв перше інтерв'ю у Філіпа Кіркорова.

"Він одним з перших в Росії став писати про музику. Артисти знали, що з ним можна говорити відверто. Був в числі небагатьох запрошених на весілля Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова в Петербурзі. Кіркоров говорив про нього:" Мій особистий літописець", — розповідає син Михайло Садчиков-молодший.

Нагадавши, горе у Філіпа Кіркорова, обірвалося життя рідної людини: "красуня Мара. Як шкода..."

Як повідомляла Politeka, Кіркоров слідом за Пугачовою ошелешив підготовкою до власних похоронів: "зі мною в труну підуть..."

Також Politeka писала, що помолоділа Пугачова злякала фанатів новим обличчям: "може це не вона …"