У відомого співака Філіпа Кіркорова нова трагедія вдруге за тиждень
Як передавати Politeka.net, про сумну втрату повідомив у своєму акаунті в Instagram Роман Родін-особистий фотограф Філіпа Кіркорова і Алли Пугачової. Так, за слвоам Батьківщина, помер журналіст Михайло Садчиков, який був першим біографом Філіпа Кіркорова.
11 травня Філіп повідомив про смерть однієї зі своєї найвідданішої фанатки з Риги. А 13 травня стало відомо, що пішов з життя музичний журналіст Михайло Садчиков у віці 66 років.
"Жах якийсь! Знову втрата! Міша Садчиков!!! Здається, людина ця знала про все, і завжди писав правду! Його можна назвати реально першим біографом Філіпа Кіркорова. Мишко! Товариш! Царство тобі небесне!!!",- сказано в повідомленні.
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Як стало відомо з інформації росЗМІ, на початку травня Михайло Валентинович потрапив до лікарні з інсультом, кілька днів тому йому діагностували коронавірус. 13 травня вранці він помер.
Михайло Садчиков був знайомий з багатьма виконавцями радянської естради. Саме він взяв перше інтерв'ю у Філіпа Кіркорова.
"Він одним з перших в Росії став писати про музику. Артисти знали, що з ним можна говорити відверто. Був в числі небагатьох запрошених на весілля Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова в Петербурзі. Кіркоров говорив про нього:" Мій особистий літописець", — розповідає син Михайло Садчиков-молодший.
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