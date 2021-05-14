Відома українська виконавиця Alyona Alyona показала, де купує обнови одягу

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona вирішила показати фанатам, де одягається. Пишнотіла красуня часто радує свою аудиторію розповідями про своє життя. Цього разу дівчина сходила за одягом в саме бюджетне місце.

Цього разу дівчина у вітровці з подругами пішла на шопінг в секнд хенд. Таким чином Олена вирішила відсвяткувати перемогу на YUNA-2021, ставши кращою співачкою.

"Народ, вчора отримала статуетку, а сьогодні вирішила піти відсвяткувати в секонд хенд", - сказала зірка на відео.

За словами співачки, на секонді вона купила собі дві сукні. Також дівчина опублікувала фото, де вона стоїть в черзі на касі в Секонді і тримає свій товар. І запропонувала фанатам придумати найсмішніший підпис до цього фото.

"Купила 2 платтячка. Два Big black dress", - сказала виконавиця, голосно сміючись, тим самим доводячи, що у неї немає комплексів з приводу фігури.

Раньше Alyona Alyona знову вирішила скопіювати голлівудську зірку. Пишнотіла красуня часто публікує сміливі образи, розповідаючи фанатам про важливе. Цього разу дівчина була тільки в прозорих лосинах, а бюст закрила рукою. Таким чином Олена скопіювала Кім, фото якої додала в "карусель".

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