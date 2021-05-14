Дочка відомого шоумена Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, Ліза, підкорила ніжним образом
Донькою-красунею похвалився Галкін на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
"Дівчинка в рожевому", - підписав він знімок.
Ліза на фото відображена в ніжно-рожевому тренчі, з-під якого видно білі колготки з візерунком. Дівчинка стоїть в променях сонця і посміхається на камеру.
Знімок захопив навіть Світлану Лободу.
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"Цукерочка", - написала вона.
Крім того, "лайки" поставили також Микола Басков, Софія Ротару, Крістіна Орбакайте.
Не поскупилися на компліменти і шанувальники зоряного російського сімейства.
"Яка мила рожева принцеса", "мені дуже подобається, як одягаєте дітей ! Зі смаком, модно і по дитячому найчастіше зараз дітей одягають модно, але надмірно доросле», «Така Ліза мила дівчинка, сама чарівність🔥», «красуня», «що за диво», «Ліза, красуня️ ️ Сонечко їй до лиця», «О, Ліза, в тренді», «Красотулька в рожевому», «Наша принцеса❤», - пишуть в коментарях.
Як відомо, Ліза Галкіна разом зі своїм братом, Гаррі, з'явилася на світ 18 вересня 2013 року. Зараз вони вже школярі. Ліза і Гаррі освоюють Іноземні мови, займаються спортом, співають, танцюють і регулярно демонструють багато інших талантів, про які їх мама і тато часто розповідають в соцмережах.
Нагадаємо, Діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".
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