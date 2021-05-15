Відома модель Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret показала себе в новому образі, розповівши про нього

Як пише Politeka.net, Кендіс стала дуже популярною моделлю. Найбільший успіх Свейнпол можна пов'язати з Victoria's Secret, де вона отримувала величезні контракти. Красуня стала настільки затребуваною, що увійшла в список Форбс, як найбільш високооплачувана модель. Зараз дівчина веде соціальні мережі, в яких радує новими образами.

На новому фото Кендіс здалася в трусиках і ТОПі. Зірка вигнулася, демонструючи ефектну фігуру.

"Мій найновіший і улюблений стиль під назвою Ріо", - написала зірка.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша", "її звуть Ріо і вона танцює на піску", " ви абсолютно красиві, і у вас дуже красиве тіло. Добрий вечір", " Вау, вау, приголомшливо. Оглушливий. Королева краси. Найкрасивіша жінка на світі. добра душа. ідеальна жінка", " Я в захваті від цього купальника!".

Повідомлялося, що відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала незвичайний образ і розповіла про свою філософію.

На фото красуня показала себе в Білій мокрій накидці і чорних трусиках.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret в міні вразила фігурою на прогулянці по пляжу

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