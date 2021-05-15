Співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників несподіваними кадрами з особистого архіву

25-річна зірка вирішила влаштувати марафон з питань і відповідей в Instagram, показавши в "сторіз" безліч цікавих фото, передає Politeka.net.

Так, на прохання шанувальників Аліна показала рідкісні знімки, на яких постала разом із Іриною Білик. 51-річну артистку неспроста називають музичною хрещеною Гросу.

Кар'єра Аліни почалася в ранньому дитинстві, коли її, 4-річну, на конкурсі "Міні-міс Україна" помітила Білик. Тоді дівчинці вдалося перемогти в номінації "Маленька панянка-талант", і заодно виграти запис в студії. Ірина в підсумку дала їй путівку в життя.

На опублікованих фото Гросу показала себе з "хрещеною" на морі 13 років тому. Білик без макіяжу, в купальнику і забавному капелюшку лежала прямо у воді. На іншому знімку Ірина обіймала ще зовсім юну Аліну під час пишного застілля.

Крім того, Гросу попросили показати кадри, де вона з ще однією відомою блондинкою - Олею Поляковою. Дівчина вирішила пожартувати над співачкою, виставивши кадр з махровим рушником з її зображенням.

"Хтось лежав на Олі😅 🙊", - йдеться в підписі.

Потім, Аліна, все ж виклала нормальне фото в компанії Полякової, зроблене під час їх участі в "МайстерШеф. Селебріті". До цього співачка ділилася враженнями, порівнявши Олю зі свекрухою.

"Хороший тамада і конкурси цікаві 🤪 🤪 🤪 @polyakovamusic і @tayanna_reshetnyak - найкраща команда в світі 🤗 🤗 🤗 і хоч у мене немає свекрухи, але досвід спільного проведення часу на кухні з улюбленою Поляковою коштує набагато дорожче😅❤️", - відзначала Аліна.

Нагадаємо, що Аліна Гросу приміряла новий яскравий образ з глибоким декольте і попросила себе оцінити: свіжі фото