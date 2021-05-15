Артист Андрій Данилко нарвався на критику, отримавши престижну премію

47-річний виконавець в образі Вєрки Сердючки разом зі своїм колективом, в тому числі беззмінною мамою (актрисою Інною Білоконь) переміг на музичній премії Yearly Ukrainian National Awards в номінації «Краща пісня іноземною мовою», що пройшла 12 травня. Кадри з цієї події з'явилися в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, інтерв'ю з артистом записала Катерина Осадча.

"Інтерв'ю з @v_serduchka - окремий жанр в "Світському житті" 😂🥳 Вітаємо всю команду з перемогою хіта Make it rain Champagne на вчорашній @ yunaawards 🍾 🥂 вже можна святкувати і пити шампанське? Або почекати після обіду? 😂🤦🏼"? - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці програми в Instagram.

На кадрах Сердючка з мамою блищали в лілових нарядах, радіючи перемозі.

Коментуючи подію, деякі користувачі накинулися на Данилка з критикою, звинувативши нібито в проплаченості нагороди і висловивши думку, що були більш підходящі претенденти на перемогу. Незважаючи на невдоволення, судячи з відгуків, тих, хто любить і цінує Данилка, все ж набагато більше.

"Бабок заплатили і отримали"

"Перемога такої музики - це принизливо по відношенню до нашої країни та інших музикантів" - "а за кого з виконавців ви вболівали?"- "З тих, хто представлений, то за Tvorchi. У нас вистачає якісної фірми не з цього списку, а виграє Сердючка("

"А Данилко змінює костюми своєму колективу??? а то вони багато років в одному )"

"Пісня - хіт! Вона б точно на Євробаченні перемогла! 🔥 Коли чую цю пісню, відразу хочеться літо, сонце, море і танці!"

"Молодці, любимо Андрія, він дуже талановитий, здоров'я йому"

"Я дуже радий за Вєрку Сердючку. Вона весела і завжди позитивна"

"як добре, що Вєрка повернулася️ ♨️🎀💟 Ваші виступи дають такий підйом!!!🔥🔥🙌"

"Блін, я балдію від вас! Аплодую стоячи👏"

Нагадаємо, що Данилко в образі Сердючки змусив дочку Олени Кравець піти у відрив на танцполі: "очманіти!".

Також Politeka повідомляла, що Данилко в образі Сердючки познущався над мамою, довівши її до крику: "Киньте монетку...".