Співак Дан Балан розбурхав шанувальників яскравим фото з цікавою деталлю

Особисте життя 42-річного молдавського красеня давно є гарячою темою для обговорення в Мережі. Як відомо, Балан - закоренілий холостяк, якому в різний час приписували роман то з Вірою Брежнєвою, то з Тіною Кароль. З останньою у них окрема історія, що зародилася на проєкті "Голос країни". Багато шанувальників впевнені, що за екранноїю "любов'ю" парочки та фліртом на публіку криється щось більше і справжнє.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Балана в Instagram опублікували нове фото. Артиста застали зненацька за лаштунками одного з шоу. Невідомо, яке питання поставили співакові, але вираз його обличчя безцінний.

Також в очі кидається одна деталь: на безіменному пальці Балана красувався перстень (правда, на лівій руці).

"Занадто гарний чоловік💋", - підписав автор поста.

Більшість користувачів погодилися з цим твердженням. Деякі відзначили, що, можливо, через цю саму красу артист ніяк не знайде щастя в особистому житті.

"Вміє ніяковіти, вміє захоплюватися, вміє радіти, вміє любити і головне, що все щиро"

"жодної зайвої штучної емоції на камеру ❤️"

"Кому ж дістанеться така краса ? 💘💘💘"

"Та боже мій звичайний нарцис, що хорошого в ньому, є набагато простіше і красивіше"

"Занадто красивий, це і добре, а з іншого боку - немає спокою, розгубився, не може визначитися в житті, немає сім'ї"

"Не розгубився він! Дан знає, що йому треба! Але, він дуже порядний! З хорошим вихованням! Не грає на публіку, щирий!"

"Краса вам підходить. 😂"

Нагадаємо, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."