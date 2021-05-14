Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко показав, наскільки важливо приймати в житті спонтанні рішення

Як передає Politeka.net, 32-річний київський бізнесмен нещодавно в сторіс хлопець поділився яскравими кадрами з поїздки в Одесу і розповів, що це був за Захід.

Зокрема, Тригубенко зробив пост у себе на сторінці в Instagram і вирішив поділитися з фоловерами міркуваннями про правильно прийняті рішення.

"Завжди хотілося спонтанно зірватися на відпочинок і не переживати, що за кілька днів моєї відсутності в компанії щось трапиться. Пару днів тому я думав, що після зйомки під Миколаєвом, повернуся до Києва і занурюся в роботу. Але все склалося зовсім по-іншому", - пише Тригубенко.

Виявилося, що його друзі зірвалися в Одесу. І він вирішив скласти їм компанію. Тим більше, що був зовсім поруч.



"СПА, смачна їжа, свіже повітря, морський бриз, дельфіни і зачаровують види з тераси готелю Немо - все це завдяки одному правильно прийнятому рішенню. Вийшов спонтанний відпочинок біля моря. І ніяких переживань з приводу бізнесу. Тільки максимальна впевненість у моїй команді. А ви більше любите спонтанні поїздки, або заплановані?",- звернувся Тригубенко до фоловерів.

Нещодавно ми розповідали, що Тригубенко показав, як він снідає в компанії дівчини Надін, яка була учасницею нинішнього сезону шоу "Холостяк". Також на сніданку присутній учасник реаліті-шоу" Холостячка "Євген Ковтуненко і" Холостяк-5" Сергій Мельник, схоже, вони встигли здорово подружиться між собою і тепер проводять час на таких заходах.

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