Співак Дан Балан, якому приписують романтичний зв'язок із Тіною Кароль, приголомшив заявою

42-річний молдавський красунчик після декількох років чуток про стосунки з 36-річною українською артисткою, нарешті, зробив зізнання у своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net.

Нещодавно в Мережі спалахнув черговий скандал, пов'язаний з ним і Кароль. Керівник "Голосу країни" Володимир Завадюк під час воркшопу "Ніч нових ідей" проговорився, мовляв, любовна історія між зірками створювалася штучно. Його завданням, як продюсера, було змусити Дана повірити в те, що він цікавий Тіні, і змусити Кароль повірити, що колега-тренер нею цікавиться.

Пізніше, коли один з користувачів Instagram виклав сторіз про «фейковий роман» артистів, Завадюк попросив видалити пост, оскільки «це створена історія, яка стала реальністю».

Балан відчув, що зобов'язаний роз'яснити ситуацію, адже публіка спалахнула гнівом, дізнавшись про "обман". Співак заговорив про щиру симпатію, що зародилася між ним і Тіною, але на цьому все.

"Друзі, а в чому обман-то? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі напридумували... і самі вирішили, що був якийсь обман... а те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію"... він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це... а в кінцевому підсумку, насправді, вийшла щира симпатія... те, що всі й помітили в ефірах... без ніякого обману... загалом я вважав за потрібне це роз'яснити", - розговорився співак.

Публіка з жаром обговорює пост Балана:

"І як дихати? Всі живі? 😳😻"; "Розходимося?"; "Дівчата, видихаємо, у кожної ще є шанс😜😂"; "Ну що Дантіністи, викусіть !!!"; "Ви нікому нічим не зобов'язані) не наша справа лізти в ваші особисті справи)"; "Нарешті 💜 спасибі за прояснення"; "Ось вам офіційна заява 😂"; "Навіщо зруйнували ілюзію любові, це так було красиво, такі позитивні емоції, віра що є гарні люди з гарними відносинами, і бамц ..."

Нагадаємо, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."