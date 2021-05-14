Співак Дан Балан, якому приписують романтичний зв'язок із Тіною Кароль, приголомшив заявою
42-річний молдавський красунчик після декількох років чуток про стосунки з 36-річною українською артисткою, нарешті, зробив зізнання у своєму новому пості в Instagram, передає Politeka.net.
Нещодавно в Мережі спалахнув черговий скандал, пов'язаний з ним і Кароль. Керівник "Голосу країни" Володимир Завадюк під час воркшопу "Ніч нових ідей" проговорився, мовляв, любовна історія між зірками створювалася штучно. Його завданням, як продюсера, було змусити Дана повірити в те, що він цікавий Тіні, і змусити Кароль повірити, що колега-тренер нею цікавиться.
Пізніше, коли один з користувачів Instagram виклав сторіз про «фейковий роман» артистів, Завадюк попросив видалити пост, оскільки «це створена історія, яка стала реальністю».
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Балан відчув, що зобов'язаний роз'яснити ситуацію, адже публіка спалахнула гнівом, дізнавшись про "обман". Співак заговорив про щиру симпатію, що зародилася між ним і Тіною, але на цьому все.
"Друзі, а в чому обман-то? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі напридумували... і самі вирішили, що був якийсь обман... а те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію"... він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це... а в кінцевому підсумку, насправді, вийшла щира симпатія... те, що всі й помітили в ефірах... без ніякого обману... загалом я вважав за потрібне це роз'яснити", - розговорився співак.
Публіка з жаром обговорює пост Балана:
"І як дихати? Всі живі? 😳😻"; "Розходимося?"; "Дівчата, видихаємо, у кожної ще є шанс😜😂"; "Ну що Дантіністи, викусіть !!!"; "Ви нікому нічим не зобов'язані) не наша справа лізти в ваші особисті справи)"; "Нарешті 💜 спасибі за прояснення"; "Ось вам офіційна заява 😂"; "Навіщо зруйнували ілюзію любові, це так було красиво, такі позитивні емоції, віра що є гарні люди з гарними відносинами, і бамц ..."
Нагадаємо, Кароль, яка залишила Україну, з'явилася на улюблених островах Дана Балана: "такий смуток в очах..."