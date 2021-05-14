Відомий український виконавець і тренер "Голосу країни" Олег Винник анонсував концерти

Як пише Politeka.net, улюблений виконавець багатьох українок Олег Винник показав графік концертів на травень у різних містах України. Відповідний пост він опублікував у своєму акаунті в Instagram.

"Вже завтра починаємо довгоочікувану серію концертів! Хто буде?🤗 Детальна інформація на моєму офіційному сайті в розділі "Афіша"", - написав Винник.

У виконавця весь травень розписаний-концерти майже кожен день. Судячи з повідомлення, всеукраїнський тур Олега Винника під назвою "шалене кохання" буде дуже насиченим.

15 травня - Вінниця

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Фолловери в коментарях показали масу емоцій, хтось дуже чекає концерт, а хтось незадоволений, що зірка не їде в його місто

"Харків вас шалено чекає🥺❤️", " Коли Кременчук?", "Дуже сподіваюся, що потраплю на ваш концерт!Фото як завжди неймовірне!❤ ️ 🔥 ", "Буду 🙋 🏼 ♀ ️ ️ з нетерпінням чекаємо Вас у Луцьку😍 😍", "Дніпро чекає❤️❤️❤️ вже так нудьгували😢", - пишуть в коментарях фанати.

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