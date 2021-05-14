Відомий український виконавець і тренер "Голосу країни" Олег Винник анонсував концерти
Як пише Politeka.net, улюблений виконавець багатьох українок Олег Винник показав графік концертів на травень у різних містах України. Відповідний пост він опублікував у своєму акаунті в
У виконавця весь травень розписаний-концерти майже кожен день. Судячи з повідомлення, всеукраїнський тур Олега Винника під назвою "шалене кохання" буде дуже насиченим.
15 травня - Вінниця
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16 травня - Хмельницький
22 травня - Луцьк
29 травня - Полтава
30 травня - Черкаси
1 червня - Дніпро
Фолловери в коментарях показали масу емоцій, хтось дуже чекає концерт, а хтось незадоволений, що зірка не їде в його місто
"Харків вас шалено чекає🥺❤️", " Коли Кременчук?", "Дуже сподіваюся, що потраплю на ваш концерт!Фото як завжди неймовірне!❤ ️ 🔥 ", "Буду 🙋 🏼 ♀ ️ ️ з нетерпінням чекаємо Вас у Луцьку😍 😍", "Дніпро чекає❤️❤️❤️ вже так нудьгували😢", - пишуть в коментарях фанати.
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