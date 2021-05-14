"Вже завтра починаємо довгоочікувану серію концертів! Хто буде?🤗 Детальна інформація на моєму офіційному сайті в розділі "Афіша"", - написав Винник.

У виконавця весь травень розписаний-концерти майже кожен день. Судячи з повідомлення, всеукраїнський тур Олега Винника під назвою "шалене кохання" буде дуже насиченим.

15 травня - Вінниця

16 травня - Хмельницький

22 травня - Луцьк

29 травня - Полтава

30 травня - Черкаси

1 червня - Дніпро

Фолловери в коментарях показали масу емоцій, хтось дуже чекає концерт, а хтось незадоволений, що зірка не їде в його місто

"Харків вас шалено чекає🥺❤️", " Коли Кременчук?", "Дуже сподіваюся, що потраплю на ваш концерт!Фото як завжди неймовірне!❤ ️ 🔥 ", "Буду 🙋 🏼 ♀ ️ ️ з нетерпінням чекаємо Вас у Луцьку😍 😍", "Дніпро чекає❤️❤️❤️ вже так нудьгували😢", - пишуть в коментарях фанати.