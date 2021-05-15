Співачка Анастасія Приходько розговорилася в Мережі про свій зовнішній вигляд, даючи поради прихильницям

Як відомо, 34-річна зірка народила сина Луку в кінці березня. Малюк став її третьою дитиною (після 11-річної дочки і 6-річного сина).

Приходько всіляко приховувала своє цікаве положення - навіть беручи участь в шоу "Маска" вже на останніх термінах вагітності, вона намагалася триматися з усіма нарівні, щоб ніхто нічого не запідозрив. І тільки через місяць після таємних пологів співачка наважилася познайомити публіку з малюком.

З тих пір вона активно ділиться своїми батьківськими буднями в Instagram, скаржачись, даючи поради і радіючи кожній миті материнства, передає Politeka.net.

У нових "сторіз" співачка без прикрас показала, як виглядає її фігура після третіх пологів.

"Я вже схожа на мумію! І молоко🤢 годувати грудьми, це ціле випробування, якщо ти це робиш правильно... А ще робота над тілом... Я думаю, ще легко відбулася після третього!!! Але кубики та косі потрібно на місце повернути))", - повідомила вона, вставши на ваги, що показали 55 кг.

Шанувальників удже зацікавила дієта співачки.

"Все їмо або приладами, або чайною ложкою! І на прийом їжі у вас є 30 секунд. І так кожну годину. При цьому тільки відварене, парове. З овочів тільки помідор, листя салату, буряк. З фруктів тільки банан... Риби в дієті немає", - з радістю поділилася зірка, додавши, що жодна дієта не працює без процедур. Зокрема, Анастасія після пологів відновила курс антицелюлітних масажів.

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