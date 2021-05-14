Відома українська співачка Ліда Лі(Lida Lee), яку продюсує Дмитро Монатік, потрапила у пікантну ситуацію під час церемонії YUNA
Як пише Politeka.net, Ліда Лі спочатку була бек-вокалісткою у Дмитра. Після цього красуня вирішила спробувати на одному з шоу талантів, після чого Монатік взявся за дівчину і почав її продюсувати. Красуня не забуває про Інстаграм, де постійно підігріває інтерес до своєї персони.
Для церемонії Ліда Лі вибрала розкішну сукню довжина якої, можливо, і підвела її в найвідповідальнішу мить. Так, в момент нагородження в номінації "Відкриття року" співачка піднялася з крісла, але впала. Пікантний момент встигли зняти.
"Коли не очікувала, що станеш "Відкриттям року", - підписала Ліда Лі опубліковані нею кадри.
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"Зате ніжно і елегантно", - прокоментувала конфуз Alyona Alyona.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Зате як щиро раділи", " Мммм, так і хочеться підійти і подати руку... Справжня леді", " витончена дівчинка. Зате яка щира радість","бережіть себе", "таке миле падіння".
До цього Ліда Лі показала, як виглядала на церемонії. У красуні було шикарне плаття з вирізом до стегна.
Повідомлялося, що популярна українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, згадала, як була студенткою.
На свіжих фото в Instagram Ліда позувала в розкішному червоному комбінезоні зі шкіри. Яскравий червоний колір підкреслив ефектну красу співачки. Під фото артистка вирішила розповісти про успішний освітній досвід.
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