Відома українська співачка Міла Нітіч, учасниця шоу "Голос країни-11" розповіла, як отримала приз від Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, про це артистка сказала в інтерв'ю проекту «ішхан не мовчить».

Міла Нітіч і Алла Пугачова вперше особисто зустрілися в 2009 році на міжнародному фестивалі "Нова хвиля" в Юрмалі. Тоді після виступу Нітіч, зал їй аплодував стоячи, в тому числі і Примадонна.

«У той момент моєму щастю просто не було меж. Для мене це було таке визнання...", - поділилася своїми враженнями співачка.

А відразу після нагородження Пугачова покликала Нітіч до себе в гримерку.

"Образ покращитися, репертуар знайдеться. Те, що дано їй природою, нехай послужить їй на все життя», - сказала їй тоді Пугачова.

"Боже, я ці слова запам'ятала, вони як ім'я загальне стали», - не стримала емоцій Міла.

Як приз вона отримала 50 тисяч доларів. Це був єдиний приз,який не оподатковувався. На той момент всі призові місця обкладалися податками, крім цього.

Нагадаємо, тоді Нітіч отримала спеціальний приз від Алли Борисівни. За виконання пісні " де ти?", українська співачка отримала "Золоту Зірку Алли", диплом і 50 тис. доларів. Переможницею тоді стала Джамала, яка отримали по 50 тис.євро.

Потім Міла приїжджала на інтерв'ю до Пугачової на Радіо "Алла" в Києві. Нітіч додала, що обидві їхні зустрічі були щирими і невимушеними.

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