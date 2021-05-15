Публіка шукає нові способи, щоб захопитися красою бек-вокалістки Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною"

У Мережі повно чуток про те, що 47-річний Винник давно та щасливо одружений на своїй колезі Таїсії Сватко (справжнє ім'я Таюне), незважаючи на всі його спроби зберегти статус "ловеласа".

Таїсія, до речі, теж зберігає таємницю про свій сімейний стан. Періодично у неї в Instagram миготять милі фото, де вона в обнімку з музикантом позує з широкою посмішкою, або хвалиться величезними букетами квітів від того самого головного чоловіка в своєму житті.

Один з таких кадрів надихнув шанувальників блондинки на творчість. На фан-сторінці Таюне в Instagram опублікували фото, де вона постала з розкішним буктом білих троянд в "тумані" з сердечок, передає Politeka.net.

"Її обличчя - друге сонце, дарує світло. Вона така одна, таких більше немає.😻 😍 🥰", - підписав знімок автор поста.

Шанувальники часто обговорюють зовнішність артистки, в тому числі і її щиру обеззброюючу посмішку. Одночасно з цим фото на іншій фан-сторінці "таємної дружини" Винника опублікували відео, "нарізавши" фрагменти з різних роликів з нею та Олегом. Кадри супроводили піснею Єгора Кріда "О, боже, мама, я схожу с ума"

"Посмішка прекрасної Таюне зводить всіх з розуму!!! 🖤 🖤 🖤", - йдеться в підписі.

Користувачі погодилися з цим твердженням:

"дуже красива жінка фото клас"

"Таюне квіточка❤️❤️"

"Дуже красива жінка, супер, розумнички, кайф, шедевр у вас такі теплі світлі обробки просто 🔥"

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