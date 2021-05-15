Публіка шукає нові способи, щоб захопитися красою бек-вокалістки Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною"
У Мережі повно чуток про те, що 47-річний Винник давно та щасливо одружений на своїй колезі Таїсії Сватко (справжнє ім'я Таюне), незважаючи на всі його спроби зберегти статус "ловеласа".
Один з таких кадрів надихнув шанувальників блондинки на творчість. На фан-сторінці Таюне в Instagram опублікували фото, де вона постала з розкішним буктом білих троянд в "тумані" з сердечок, передає Politeka.net.
"Її обличчя - друге сонце, дарує світло. Вона така одна, таких більше немає.😻 😍 🥰", - підписав знімок автор поста.
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Шанувальники часто обговорюють зовнішність артистки, в тому числі і її щиру обеззброюючу посмішку. Одночасно з цим фото на іншій фан-сторінці "таємної дружини" Винника опублікували відео, "нарізавши" фрагменти з різних роликів з нею та Олегом. Кадри супроводили піснею Єгора Кріда "О, боже, мама, я схожу с ума"
"Посмішка прекрасної Таюне зводить всіх з розуму!!! 🖤 🖤 🖤", - йдеться в підписі.
Користувачі погодилися з цим твердженням:
"дуже красива жінка фото клас"
"Таюне квіточка❤️❤️"
"Дуже красива жінка, супер, розумнички, кайф, шедевр у вас такі теплі світлі обробки просто 🔥"
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