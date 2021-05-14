Герой шоу" Холостяк 11 " бізнесмен Михайло Заливако як і раніше коливається між залишилися красунями-учасницями

До фіналу чергового сезону шоу" Холостяк " залишилося не так багато, тому дівчата-фіналістки намагаються якомога більше привернути увагу до себе, щоб розташувати аудиторію і запам'ятатися телеглядачам. Цього разу Анна Богдан вирішила у своєму акаунті в Instagram поділитися подробицями про знайомстві "Холостяка" з родиною учасниць.

За словами Анни, її сім'я для неї - це любов. Вони з рідними не соромляться проявляти і показувати свої почуття. До того ж, важливий тактильний контакт... багато обніматися, цілуватися, триматися за руки.

"Моя сім'я 👨 👩 👧 👦 = любов❤ ️ саме так я б охарактеризувала наші стосунки. Мені не зрозуміти, як можна не обніматися і не говорити по 100 разів слова любові своїм рідним. Ми не соромимося проявляти і показувати свої почуття. До того ж, мені важливий тактильний контакт... багато обніматися, цілуватися, триматися за руки. Думаю це Ви встигли помітити по минулих ефірах?😅", - пише Анна.



Її рідні - це ті люди, які скажуть правду, якою б вона не була, підтримають у важку хвилину, вона завжди може покластися на них, а вони на неї.

"Поруч з ними, я забуваю про якісь проблеми, ми базікаємо, сміємося, жартуємо і робимо один одного щасливішими. Я б назвала наші відносини»я для них - вони для мене". Саме такі цінності я хочу прищепити своїм дітям❤️ для мене сім'я-це головна цінність у житті. Які цінності ви б хотіли прищепити в свою сім'ю? І взагалі, що для вас - сім'я? Мені буде дуже цікаво почитати, а найкрутіші коментарі опублікую в сторіс🥰 🌹", - резюмувала учасниця реаліті-шоу.

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