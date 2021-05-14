Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", анонсувала свої найближчі концерти
Як пише Politeka.net, Надя Мейхер була однією з перших учасниць культового гурту "ВІА Гра". Красуня і зараз продовжує співати, беручи участь в популярних українських шоу. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділитися не тільки сценічними образами, а й особистими фото. Цього разу Мейхер запросила поціновувачів її творчості на зустріч.
"З превеликим задоволенням запрошую всіх бажаючих на свій акустичний концерт Feelings, який відбудеться 31 травня в Дніпрі на арт-даху Менора, 1 червня в Харкові - в театрі ім. Шевченка та 2 червня у Запоріжжі - у концертному залі ім. Глинка. Приходьте", - звернулася Мейхер до своїх фанатів.
Також виконавиця повідомила, що вона вже в машині їде на репетицію концерту і з нетерпінням чекає зустрічі.
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"Всім кому близька музика душі, буду з нетерпінням чекати...❤️
ОТЖЕ:
Дніпро ❤ ️ - 31 Травня
Харків ❤ ️ - 1 червня
Запоріжжя ❤ ️ - 2 червня
Квитки ☝️в профілі за посиланням☝️😘", - написала Мейхер в Instagram.
Фанати в коментарях зраділи такій новині і похвалили надію: "добре б і в Москві вас почути👏дуже ❤️🙌", " найкраща 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "смачна дівчина..❤️❤️ обожнювати".
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