Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", анонсувала свої найближчі концерти

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер була однією з перших учасниць культового гурту "ВІА Гра". Красуня і зараз продовжує співати, беручи участь в популярних українських шоу. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділитися не тільки сценічними образами, а й особистими фото. Цього разу Мейхер запросила поціновувачів її творчості на зустріч.

"З превеликим задоволенням запрошую всіх бажаючих на свій акустичний концерт Feelings, який відбудеться 31 травня в Дніпрі на арт-даху Менора, 1 червня в Харкові - в театрі ім. Шевченка та 2 червня у Запоріжжі - у концертному залі ім. Глинка. Приходьте", - звернулася Мейхер до своїх фанатів.

Також виконавиця повідомила, що вона вже в машині їде на репетицію концерту і з нетерпінням чекає зустрічі.

"Всім кому близька музика душі, буду з нетерпінням чекати...❤️

ОТЖЕ:

Дніпро ❤ ️ - 31 Травня

Харків ❤ ️ - 1 червня

Запоріжжя ❤ ️ - 2 червня

Квитки ☝️в профілі за посиланням☝️😘", - написала Мейхер в Instagram.

Фанати в коментарях зраділи такій новині і похвалили надію: "добре б і в Москві вас почути👏дуже ❤️🙌", " найкраща 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "смачна дівчина..❤️❤️ обожнювати".

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