Коханий Ксенії Мішиної Олександр Еллерт показав, як проводить час в чоловічому салоні краси

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта кілька тижнів бурхливо обговорювали серйозну сварку парочки, але схоже, закохані помирилися все у них тепер добре. Нещодавно в своїх Instagram-сторіс Саша опублікував кумедні кадри, на яких з'явився в чоловічому салоні краси.

На кадрах видно, що Еллерт знаходиться в салоні краси, який він же називає "чоловічим раєм". Олександр сидить в кріслі і показує, що йому одночасно роблять манікюр і намазують ноги засобом, щоб робити педикюр. За словами Еллерта, для нього це повне блаженство.

"Я природно на манікюрі, а сьогодні я відкрив для себе педикюр і масаж і все це в неймовірній атмосфері разом з Дудем", - розповідає Еллерт, як упорядковує себе і дивиться по телевізору Юрія Дудя - російського блогера українського походження.

Також Олександр порадив чоловікам, що роблячи педикюр в салоні можна зіграти PlayStation.

"Занадто чоловіча атмосфера", - підписав відео Еллерт.

Варто відзначити, що шоумен порадив жінкам дарувати своїм чоловікам сертифікати, нехай ходять красиві і доглянуті.

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