Відома співачка Анастасія Приходько розповіла відверто, як залишатися красунею і багатодітною матір'ю одночасно

Артистка двічі виходила заміж, а зараз вона багатодітна мати, передавати Politeka.net. Першу дочку, Нанну, зірка народила в 2010 році від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. Пара розійшлася, і в 2013 році співачка знову вийшла заміж за бізнесмена, Олександра. У подружжя в 2015 і 2021 роках народилися сини.

Тепер, щоб знову привести своє тіло у форму Настя регулярно зважується і показує свою вагу в соціальній мережі Instagram, адже це мотивує її наблизиться до мети . За словами співачки, жодна дієта не допоможе без додаткових процедур.

"Ось обов'язково разом з дієтою додавати процедурки", - написала Настя.

Приходько повідомила, що вона їде на антицелюлітний масаж, щоб зробити шкіру пружною і прибрати целюліт в деяких місцях. До вагітності її тіло завжди було у формі завдяки масажу. "Під час вагітності я сильно багато їла, пила солодкої води і їла їжу в МаксДональдс. Це все треба прибрати", - каже Приходько і радить масаж"starvac". Цікаво, що "starvac" — фізіотерапевтичний апарат для вакуумно-роликового масажу. У комплекті вакуумні і роликові насадки, для впливу на певні ділянки тіла з різною інтенсивністю. Процедура проходить відповідно до обраної фахівцем програмі, що відповідає потребам конкретного пацієнта.

Варто нагадати, що раніше зірка розповіла, що її ідеальна вага 50 кг.і зараз вона вже на фінішній прямій - ще 6 кілограм і красуня. За її словами, їй було дуже красиво в цій вазі і показала фото.

До слова, норовлива Приходько приховувала свою вагітність і розповіла про неї тільки після народження сина. При цьому вона продовжувала приховувати стать новонародженої дитини.

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