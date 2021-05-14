Телеведучий Дмитро Комаров з "Світ навиворіт" показав вражаючі знімки з експедиції в Пакистан

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі "Світ навиворіт" побував в експедиціях у багатьох країнах світу. Він продовжує показувати глядачам своєї програми, а також фоловерам в Instagram кадри своїх пригод. Так, цього разу телеведучий поділився знімками з поїздки в Пакистан, а також заінтригував новим випуском своєї програми з цього місця.

Найбільше уваги привертає перше фото, на якому сам Дмитро перетворився на людину-лисицю. Про те, що зустрів таке явище в Пакистані телеведучий розповідав раніше, але тепер вирішив показати, що і сам в це перетворився. "Для мене це була одна з найсильніших в емоційному плані зйомок в Пакистані. Я щиро намагався змінити життя людини-лисиці. Ми своїми руками робили ремонт і підбирали товар в магазин, який йому подарували. Щоб людина, яка 30 років просидів у клітці зоопарку, зображуючи лисицю, змогла реалізувати мрію життя і повернутися до сім'ї", - поділився Комаров.

Він також розповів, що через п'ять місяців без попередження повернувся до цієї людини, якій намагався допомогти. Однак, що він там побачив, глядачі зможуть подивитися в новому випуску"Світ навиворіт".

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