Дочка української співачки Олі Полякової Маша показала маму, не стримавши сміх

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є старшою дочкою Олі. Красуня вже активно веде соціальні мережі, показуючи життя зоряної дитини. Нерідко на сторінці у Маші можна побачити і мамині знімки.

Цього разу Маша вирішила показати свою реакцію на маму, яка днями опублікувала відео, де змінила себе обличчя фільтрами, роблячи посмішку клоуна. Оля веселилася, викликаючи посмішку у передплатників.

Маша почала голосно сміятися, показуючи себе, а потім частково те Відео. А потім поставила картинку з цікавим анімешним персонажем.

"Оля Полякова, вибач", - написала Маша.

Фанати поставили десятки лайків і написали коментарі:

"Мені здається, що той чувак нагадує Винника на фотці", "можна ридати від сміху нескінченно".

Повідомлялося, що відома українська співачка Оля Полякова показала, як проводить вечір зі старшою донькою.

Зірка поділилася новим відео в розділі сторіз свого Instagram. На ньому вона показала своє звичайне спілкування зі старшою дочкою Марією

Пізніше вона показала, як вони з Машею дивляться телевізор, сидячи поруч один з одним на дивані. При цьому, мати з дочкою не розмовляли. Втім, співачка вирішила це виправити.

"Дочка, ти зустрічаєшся з ким-небудь?",- знайшла тему для розмови Полякова.

На це її дочка відповіла негативно.

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