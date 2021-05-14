Відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала чарівне фото і розповіла про свою роботу

Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно красуня запустила новий мобільний додаток, який допомагає схуднути, так що виклала в мережу свій знімок, а в підписі до нього розповіла про роботу.

На новому фото Аніта відображена на темному тлі, вона стоїть з руками з боків і зухвало дивиться в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі – на ній облягаючий чорний комбінезон, поверх якого вона накинула білу сорочку оверсайз. Цей наряд красиво підкреслив підтягнуту фігуру дівчини. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Луценко написала: "Я не думала, що взагалі вмію так засмучуватися, тим більше через роботу. Зазвичай я супервідморожена. Зрозуміло, що всі живі і здорові і це головне, але мене на 2 години прям порвало. А як ми з @bogdanjulia завжди говоримо: поплакати корисно для діафрагми і взагалі корисно не збирати що-небудь в собі, а висловлювати. Я власне сьогодні несподівано для себе і висловила. Спасибі тим мільйонам зізнань в любові, обнімашок, компліментів, що я сьогодні просто хвилею отримала від вас!".

Нагадаємо, Тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко спокусила ніжками в задертій спідниці:"Стиляга".

Як повідомляла Politeka, Як тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко виглядала до популярності, фото вражає: "Виявляється, вона була...".

Також Politeka писала, Тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко нагнулася вперед, блиснувши скарбом в декольте: "Трохи вульгарно".