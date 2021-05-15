Внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала яскраві фото біля моря

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик-40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина живе в Італії, де побудувала успішну модельну і акторську кар'єру. Також вона активний користувач Instagram, де зібрала величезну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими фото і відео зі свого насиченого життя. так, цього разу стильна красуня поділилася грайливими знімками, зробленими біля моря.

Як видно, Анна відображена в красивій локації, вона стоїть на пляжі біля самої води і насолоджується морським бризом. На прогулянку дівчина вийшла в стильному образі - на ній Біла тонка футболка, поверх якої вона накинула сірий піджак цікавого фасону. волосся моделі розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Сафрончик написала: "Берег безпечніше, але я люблю битися з морськими хвилями. (Емілі Дікінсон)". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Красива", "Прекрасні фото", "З такою посмішкою Ви вже виграли з самого початку", "Красива посмішка", "Нескінченна краса", "Посмішка, яка може зробити найважчі дні красивими", "Дивовижна", "Ти божественна", - пишуть захоплені шанувальники Анни.

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