Фотограф Соня Плакидюк здивувала шанувальників яскравим дефіле в розкішних вишиванках

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка знімає українських знаменитостей, і сама не проти позувати перед камерою. Красуня, яка була фешн-експертом в шоу "Супер топ-модель по-українськи", у своєму мікроблозі в Instagram опублікувала яскраві фото з примірювальної, на яких позує в дивовижних стильних вишиванках. За словами дівчини, вона вже готується до Дня вишиванки в Україні.

Як видно, Соня не тільки знімала себе в дзеркалі, приміряючи сукні, але і позувала перед об'єктивом, змінюючи пози і ракурси. Дівчина приміряла шість дивовижних нарядів різних кольорів, візерунків і текстури, а фанатам запропонувала вибрати, яка з суконь їм подобається найбільше. На примірку зірка прийшла з цікавою зачіскою – її волосся прикрашене чорним бантиком, а кілька пасом спадають на скронях, а на її обличчі легкий макіяж і різні вирази в залежності від вбрання.

У підписі до публікації Плакидюк написала: "Всюди буйно квітне черемшина — мов до шлюбу вбралася калина. А я вбралася в неймовірні вишиваночки і дуже прошу допомогти з вибором сукні, адже за тиждень День вишиванки. Вибираємо: 1,2,3,4,5 або 6?". Користувачі тут же почали обговорювати нову публікацію Соні, засинаючи її компліментами і залишаючи в коментарях цифри з номером плаття, яке найбільше сподобалося. "Ну і як тут вибрати?", "Ну як тут можна вибрати? Всі фантастичні!", "Яка красива", "Яка краса, шикарно", "Неймовірна", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" показала кокетливий весняний образ, Астаф'єва не витримала: "Швидко зняла...".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи "підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент: "Бюстгальтер не...".

Також Politeka писала, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи "позбулася ліфчика і комплексів: "А чи не занадто...".