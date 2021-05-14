Співачка Оля Цибульська показав яскраві фото і поділилася враженнями від свого суддівства на "Чорноморських іграх"

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка також є кумою виконавця Дзідзьо і яка можливо замішана в скандалі з його розлученням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зірка показала яскраві кадри і зізналася, що стала суддею у відборі на "Чорноморські ігри", так що вирішила поділитися своїми враженнями.

На нових фотографіях Ольга разом з іншими членами журі відображена за суддівським столом. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому піджаку оверсайз, її волосся недбало укладені і прикрашені яскравою хусткою, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. зірка то дивиться, то не дивиться в об'єктив, але знімки вийшли дуже цікавими і живими.

У підписі до публікації Цибульська поділилася враженнями, а також розповіла про нелегке життя артистів. "Припиніть думати, що один виступ - вирішальний у вашому житті! Бувають поразки. Точніше не так. Бувають перемоги. А решта часу ти триста разів впираєшся в стіну. Це не тому, що ти невдаха. Просто дверей в будинку менше, ніж стін. І якщо є ціль - вихід знайдеться. Не здувайся. Артист - це професія, якою треба займатися. Шлях ніколи не буває легким: те, що відбувається на сцені і те, що за кулісами - два різних життя", - написала Оля.

Нагадаємо, Цибульська в непристойному вбранні пристрасно притулилася до серйозного Дзідзьо в образі мачо.

А ще Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.

Також Politeka повідомляла, що повністю роздягнена Оля Цибульська, яка крутила роман з переможцем "Танців з зірками", влипла в скандал.