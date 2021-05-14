Танцівниця Ілона Гвоздьова здивувала шанувальників яскравим пляжним фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася спекотним пляжним фото з відпочинку, на якому показала свій п'ятничний настрій і фігуру після других пологів.

На новому знімку Ілона зображена, лежачи в спокусливій позі на білому піску розкішного пляжу, деякі частини її тіла забруднені піском. Перед камерою танцівниця з'явилася в стильному коричневому купальнику роздільного фасону, який підкреслив її пружні принади. Треба сказати, що фігурі хореографа модно тільки позаздрити, але ж вона всього пів року тому народила другу дитину.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Настрій п'ятниця". Користувачі тут же кинулися обговорювати нову фотографію танцівниці, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Шикарна", "Жінка-кішка", "Гарного дня!", "Який загар", "Всім гарного настрою", "Красуня!", "О! Я там теж колись відпочивала", "О, яка ви чорненька. Як ви придбали такий гарний загар?",- пишуть шанувальники в коментарях до фото Ілони.

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