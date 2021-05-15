Вже зовсім скоро з'явиться на світ

Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова готується стати мамою в кінці червня, а поки насолоджується своїм цікавим становищем

26-річна дівчина разом з чоловіком-артистом відвідала лікаря і зробила УЗД. Катерина, знявши похід в клініку, поділилася кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"УЗД пройшло. У нас все добре. Лежить Мішутка правильно. Вага Мішутки 2750 плюс мінус❤️", - повідомила дружина Павлика, показавши ще ненародженого сина.

Репяхова почала заздалегідь готувати придане для малюка. Примітно, що крім нових речей дівчина хоче подарувати синові пелюшки та сорочечки, що призначалися колись для неї.

Зокрема, вона показала в "сторіз" свою стару ковдру, якій збирається дати друге життя.

"Це моя ковдра з народження. Їй 27 років. Мішу буду нею вкривати", - повідомила Катерина.

Відзначимо, у Павлика вже є троє дітей (молодший Паша помер рік тому через рак), а ось для його дружини майбутній малюк стане первістком.

Репяхова оголосила про вагітність відразу після нового року. Раніше вона розповідала, що ім'я для свого спадкоємця вибрала ще в 13 років, коли вчилася у восьмому класі.

"Я в 13 років вирішила як будуть звати мого сина і до цієї хвилини не змінила свого рішення. І заміж вирішила, що вийду тільки за того чоловіка, який буде не проти назвати сина цим ім'ям. Мого сина зватимуть Міша", - заявляла дівчина, і, як бачимо, не відступила від своїх слів.

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