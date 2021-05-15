Молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика Катерина Репяхова готується стати мамою в кінці червня, а поки насолоджується своїм цікавим становищем
26-річна дівчина разом з чоловіком-артистом відвідала лікаря і зробила УЗД. Катерина, знявши похід в клініку, поділилася кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
"УЗД пройшло. У нас все добре. Лежить Мішутка правильно. Вага Мішутки 2750 плюс мінус❤️", - повідомила дружина Павлика, показавши ще ненародженого сина.
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Репяхова почала заздалегідь готувати придане для малюка. Примітно, що крім нових речей дівчина хоче подарувати синові пелюшки та сорочечки, що призначалися колись для неї.
Зокрема, вона показала в "сторіз" свою стару ковдру, якій збирається дати друге життя.
"Це моя ковдра з народження. Їй 27 років. Мішу буду нею вкривати", - повідомила Катерина.
Відзначимо, у Павлика вже є троє дітей (молодший Паша помер рік тому через рак), а ось для його дружини майбутній малюк стане первістком.
Репяхова оголосила про вагітність відразу після нового року. Раніше вона розповідала, що ім'я для свого спадкоємця вибрала ще в 13 років, коли вчилася у восьмому класі.
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