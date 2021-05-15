Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, сколихнула публіку "жаркими" кадрами та радісною звісткою
29-річна артистка любить епатувати сміливими нарядами, виставляючи напоказ все, чим її щедро нагородила природа. За це MARUV нерідко критикують в Мережі, але дівчина намагається не реагувати на хейт, продовжуючи вигадувати більш складні образи на радощі численним фанатам.
У своєму новому пості Анна продемонструвала зухвалий лук, влаштувавши фотосесію в темному приміщенні з червоним освітленням, передає Politeka.net. Зірка вбралася в прозорий боді, декорований ременями, накинувши на плечі плащ. Покрутившись перед камерою в різних позах, MARUV похвалилася успіхами свого нового треку.
"#Call911 Один мільйон переглядів 🔥 🔥 🔥 @sickotoy🙌 🙌 🙌", - повідомила вона в підписі.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі прийшли в захват, інші пожурили артистку за занадто відвертий вигляд:
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"Call911 шедевр!🔝 Заслуговує мінімум 💯 🍋 переглядів ♥ ️💓"
"Це вогонь а не фотки 😍 🔥"
"Клас🔥 🔥 🔥вітаю ❤ ️ 😍люблю сильно 😍 ❤"
"А на Вас не можна надивитися❤️"
"🔥вітаємо!!!!!🙌 трек реально дуже сильний і кліп шикардос🔥"
"цей 1 чесний лям набагато цінніший ніж 5 дутих явно накручених лямів Кіркорова"
"🔥 Огонище!!! Трек просто бомба"
"Як завжди нічого не видно та купа пафосу"
"Якщо труси забудеш одягнути, буде 10 в'юсів"
Раніше ми розповідали, MARUV вразила зовнішнім виглядом в прозорому комбінезоні та леопардовому піджаку. Дівчина покрутилася перед дзеркалом в гримерці. На одному зі знімків в кадр потрапив її чоловік Олександр.
Нагадаємо, що MARUV у відвертому вбранні з'явилася під ручку з Кіркоровим і розлютила фанатів: "вже виходила б Гола".
А ще Politeka повідомляла, що MARUV поділилася рідкісним фото з чоловіком, який сильно змінився: "солодка парочка".
Також Politeka писала, що MARUV в прозорому боді запалила в російському клубі, вразивши кадрами:"яка вульгарність".