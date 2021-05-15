Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, сколихнула публіку "жаркими" кадрами та радісною звісткою

29-річна артистка любить епатувати сміливими нарядами, виставляючи напоказ все, чим її щедро нагородила природа. За це MARUV нерідко критикують в Мережі, але дівчина намагається не реагувати на хейт, продовжуючи вигадувати більш складні образи на радощі численним фанатам.

У своєму новому пості Анна продемонструвала зухвалий лук, влаштувавши фотосесію в темному приміщенні з червоним освітленням, передає Politeka.net. Зірка вбралася в прозорий боді, декорований ременями, накинувши на плечі плащ. Покрутившись перед камерою в різних позах, MARUV похвалилася успіхами свого нового треку.

"#Call911 Один мільйон переглядів 🔥 🔥 🔥 @sickotoy🙌 🙌 🙌", - повідомила вона в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі прийшли в захват, інші пожурили артистку за занадто відвертий вигляд:

"Call911 шедевр!🔝 Заслуговує мінімум 💯 🍋 переглядів ♥ ️💓"

"Це вогонь а не фотки 😍 🔥"

"Клас🔥 🔥 🔥вітаю ❤ ️ 😍люблю сильно 😍 ❤"

"А на Вас не можна надивитися❤️"

"🔥вітаємо!!!!!🙌 трек реально дуже сильний і кліп шикардос🔥"

"цей 1 чесний лям набагато цінніший ніж 5 дутих явно накручених лямів Кіркорова"

"🔥 Огонище!!! Трек просто бомба"

"Як завжди нічого не видно та купа пафосу"

"Якщо труси забудеш одягнути, буде 10 в'юсів"

Раніше ми розповідали, MARUV вразила зовнішнім виглядом в прозорому комбінезоні та леопардовому піджаку. Дівчина покрутилася перед дзеркалом в гримерці. На одному зі знімків в кадр потрапив її чоловік Олександр.

Нагадаємо, що MARUV у відвертому вбранні з'явилася під ручку з Кіркоровим і розлютила фанатів: "вже виходила б Гола".

А ще Politeka повідомляла, що MARUV поділилася рідкісним фото з чоловіком, який сильно змінився: "солодка парочка".

Також Politeka писала, що MARUV в прозорому боді запалила в російському клубі, вразивши кадрами:"яка вульгарність".