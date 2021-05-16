Виконавець Дзідзьо, який розлучається зі співачкою Slavia після 20 років відносин, написав поезію про свої почуття
Михайло Хома (справжнє ім'я Дзідзьо) заявив наприкінці квітня, що розлучається з дружиною. Новина стала шоком для фанатів, адже їх з Ярославою (Slavia) вважали мало не самою зразковою парою в українському шоубізі. А останнім часом Slavia в різних інтерв'ю розповідає подробиці і причини розпаду з С Дзідзьо Союзу. Артист же мовчить і спостерігає.
Але ось терпіння урвалося і Дзідзьо написав поезію, яку опублікував в свойм акаунті в Instagram:
Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда-гірша за брехню...
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Користувачі в коментарях шкодують і співчувають виконавцю, заспокоюючи теплими словами: "Краще помовчати, аніж поливати брудом... Такому гарному, обдарованому, шанованому людьми артисту такі слова не підходять! Будьте вище від цього, Михайле", " сподіваюся, що все у вас налагодиться, така вже та життя.... тримайтеся ✊", " 😔 все пройде....і це теж! Тримайтеся❤️", " найбільша проблема правди-це те, що її ніхто не бачив. У брехні завжди є свідки...", " Як Кіт Вчений !))))🔥🔥🔥", "Все налагодиться🙂 і залишиться лише хороше❤️".
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