Співачка Анастасія Приходько вставила свої п'ять копійок в гучну історію з нібито домаганнями продюсера Костянтина Меладзе до Ані Лорак

В одному з інтерв'ю Приходько обурилася поведінкою Лорак. Мовляв, звинувачення через стільки років сипати ні до чого. Зробила вона це у своїй "гострій" манері, не вибираючи слів. Деякі моменти звучали вельми образливо, на думку публіки.

"Просто цікаво, навіщо говорити про це зараз, коли завдяки сексу з цією людиною ти їси чорну ікру, а потім все це вивалюєш. Ти ж спочатку погодилася? Більше схоже на хайп і підтримку популярності. Ну що ж, як кажуть - "у шоу-бізнесі, як і на війні, всі засоби хороші", - заявила Анастасія.

Таким чином, співачка підлила масла у вогонь і теж виявилася втягнутою у скандал. Їй довелося виправдовуватися за свої слова та просити, щоб її ніяк не пов'язували з цією "брудною" історією. Відповідний пост вона зробила в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Це збірний образ. Я не говорила конкретно про Лорак. Я свічку не тримала і мені не цікаво, що там було... Я не захищаю і не поливаю брудом нікого з фігурантів скандалу. Більш того, я не планувала до нього приєднуватися! Мене зачепила фраза, що "всі були згодні на ці умови". Я не "всі", за мене розписуватися не потрібно. Особисто у мене умови були інші і узагальнювати не треба. Свою історію я розповім у разі, коли буду готова до чергового скандалу", - заявила Приходько.

Нагадаємо, Лорак стала підопічною Меладзе в 2007 році. Випустивши спільну пісню з його братом Валерієм, співпраця тривала недовго. Зараз же Кароліна заявила, що Костянтин нібито робив непристойні пропозиції взамін на співпрацю. За словами співачки, вона ввічливо відмовилася, після чого продюсер заблокував її номер в телефоні.

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