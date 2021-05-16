Відома українська співачка Тіна Кароль не так часто змінювала стиль, проте з часом її стало не впізнати

Тіна Кароль на початку кар'єри виглядала дуже ефектно, адже експериментувала і шукала себе. Проте, її стиль залишався приблизно однаковим: короткі сукні, джинси, яскраві принти на кофтинках і навіть кілька незвичайних печен з завзятим ритмом.

Довге волосся, завиті в кучері, зробили Тіну вельми кокетливою. Як можна помітити на архівному відео, вона також воліла більш відкриті виступи. Якщо зараз Кароль знову змінила образи, почала виконувати пісні в новому напрямку і відійшла від класичних нарядів, то раніше артистка була досить скромною багато років.

"зараз її звичайно не впізнати 💗; але вона завжди для нас та маленька, тендітна дівчинка❤️ як і зараз🔥», - пишуть шанувальники, які порівнюють теперішні луки Тіни з її образами з минулого.

Зазначимо, Тіна Кароль стала успішною українською співачкою. Не так давно артистка випустила альбом" Красиво", а зараз вирушила відпочивати з сином на Сейшельські острови. Після цього, не так давно, красуня вирішила показати в Instagram, як проходить відпустка.

На нових фото Тіна знімала себе, нагнувшись над об'єктивом. Красуня без сорому показала пишний бюст в Білій кофтині з декольте.

"Ось це ракурс, я по "з такими фото Ранок прекрасний", " дивимося вище, дівчатка!) Найкрасивіша", "погляд прям в душу", "бажаю вам нереально-крутого дня", "Доброго ранку і вдалого дня".

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