Популярна співачка Настя Каменських порадувала фанатів яскравим відео з Мексики

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно з'явилася на концерті "Вечірнього Кварталу", часто радує фанатів яскравими фото в соцмережі Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі жаркими кадрами з відпочинку, на яких позує в спокусливому малиновому бікіні.

Як видно, Настя сфотографувала себе сама, вона відображена на пляжі, а за її спиною видно високі пишні Пальми. Перед камерою зірка з'явилася в стильному купальнику насиченого малинового відтінку, який красиво підкреслив пружне декольте і засмаглу шкіру. Волосся красуні розпущене і розпатлане вітром, а на її обличчі немає макіяжу, привертають увагу незвичайні прикраси на шиї і руці співачки.

У підписі до публікації Каменських написала: "Ще один прекрасний момент, який потрібно запам'ятати". Користувачі тут же почали коментувати нові фотографії зірки, однією з перших написала телеведуча Леся Нікітюк. "Настя, тобі говорили, що ти красива?", - не встояла і написала телезірка. "Дуже красива", "шикарна", "Красуня Настя", "Краса", "Красива така", "Прекрасна як завжди", "Прекрасна", "Розкішна", "Найкрасивіша з найкрасивіших дівчат світу!",- пишуть фанати в коментарях до фото Каменських.

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