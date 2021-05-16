Дочка і син відомого пародиста Максима Галкіна і співачки Алли Пугачової, замилували спільним знімком будинку

Ліза Галкіна разом зі своїм братом, Гаррі, з'явилася на світ 18 вересня 2013 року, передає Politeka.net. Незважаючи на те, що малюкам всього сім років, у них вже є власні фанати.

У соцмережах з'являються групи, присвячені дітям зірок. Користувачі Мережі роблять репости різних фото і відео дітей, які часто розміщує їх батько.

Цього разу на одній з фан-сторінок, присвячених Лізі опублікували фото брата і сестри. Гаррі з Лізою сидять біля великого вікна в підлогу і позують на камеру. Дівчинка в красивій сукні з мультяшними героями і закладеним волоссям, а хлопчик в смугастій футболці і спортивних штанях.

"Всім відмінного вихідного дня))❤️😘", - написали автори поста.

За 2 години публікація зібрала понад 5 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красунчик❤️", " Малюки будьте щасливі ви два янголята з'явилися нехай тільки добрі, світлі люди вас оточують будьте щасливі♥️ 🌹 😊 ", " Яка принадність ці дітки! ", " Спасибі, і вам чудових і ошатних днів красуні-весни!❤️❤️❤️ ", " Принада ", "Які чудові лапулечки❤ ️ ❤️❤️", " Спасибі велике, діти.! Дякую.! У день мого ювілею, рада бачити вас! 😍 😍❤️❤️😍 😍І Вам всього, всього хорошого.! ВЕСНА НИНІ ЯКА!..!.! ВСЕ ЦВІТЕ!",- написали користувачі Мережі.

Нагадавши, Діти Пугачової і Галкіна зачарували зовнішністю в красивих нарядах: "Ліза і Гарік ви просто...".

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