Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника, Христина, розчулила кадрами з дитиною

Як відомо, 37-річний Решетник і його 31-річна кохана щасливі в шлюбі вже 10 років. За цей час у пари народилося троє дітей, і всі хлопчики. Наймолодшому, якого назвали Сашею, немає ще й півроку. Григорій з Христиною часто діляться сімейними кадрами в Instagram, викликаючи захоплення в публіки - ось з кого потрібно брати приклад всім "Холостякам" - частенько пишуть у Решетника в мікроблозі.

У своєму новому пості Христина показала результати фотосесії з молодшим сином, передає Politeka.net. Дівчина тримала маленького Сашу на руках, щиро посміхаючись в камеру. Примітно, що і мама, і син були одягнені в практично однакові наряди - в чорно-білу смужку.

"Одяглися, не змовляючись)) як вам #familylook? ⚓⛵",- підписала фото дружина Решетника.

Користувачі оцінили кадри. Деякі помітили, що малюк - копія батька:

"😍 клас 🙌🏼"

"Мамусин 😍"

"Неймовірний 🔥❤️😍"

"Саша маленька копія Гриші. Гарненькі..."

"Ну, гарненькі і мама і синочок"

"Ці ноги в тапочках - милота ❤️"

"Ох і Сашуня🤗"

"Клас, такий дорослий тут 😍 🔥 як швидко підріс"

Раніше ми розповідали, Решетник нещодавно повернувся з відпустки, яку провів на Мальдівах. Компанію йому склало все його галасливе сімейство. Ведучий похвалився, якими "чорними" вони звідти повернулися, показавши фото з дружиною та молодшеньким.

"Поки старші брати поступово звикають до навчальних графіків, наш маленький тусовщик завжди з нами🕺😁🥳", - йдеться в підписі.

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