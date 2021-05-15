Відома українська співачка Тіна Кароль відправиться і в цьому році виступити на Слов'янському базарі у Вітебську

Не так давно стало відомо, що артисти, які масово відмовляються виступати на пісенному фестивалі "Слов'янський базар", відхрестилися від виступу і цього року. Через політичну кризу в Білорусі, зірки не бажають виступати на концерті, інформує один з телеграм-каналів.

Вже відомо, що від участі вже відмовилися Олег Винник, Еліна Іващенко, ведучий Тимур Мірошниченко та MARUV.

В афіші фестивалю у Вітебську були заявлені такі імена: Олександр Буйнов, Стас П'єха, Аніта Цой, Михайло Галустян, Зара, Аліна Артц, Сергій Пєнкін, Emin, а також Ізраїльський джазмен Леонід Пташка і багато інших. Тіна Кароль також заявила, що приїде на виступ.

"О, я не дам вам занудьгувати! А я буду, приїду" - пообіцяла у відеозверненні артистка. Вона своє рішення підтвердила і місцевим журналістам.

До слова, минулого року Кароль брала участь у фестивалі разом з Таїсією Повалій, Іриною Білик та іншими.

До цього Олег Боднарчук розкритикував церемонію нагородження музичної премії Yuna, особливо дісталося співачці Тіні Кароль. На думку Бондарчука, на церемонії Тіні Кароль віддали зайві почесті.

"Тіні здалося, що в її п'ятихвилинній саморекламі мало сказано про її ж досягнення і надкачества, так вона додала, що є єдиною співачкою, яка на преміях М1 і Yuna отримала нагороди за внесок в індустрію за всю історію планети Земля. Амінь. І це в той час, коли на Ізраїль випустили 1500 ракет за добу, коли в Україні по 400 осіб на день помирає від вірусу і багатьох інших проблем країни і людства. (Коли ж ми навчимося бачити трохи далі своїх цицьок і попи?) Ось такий кумир епохи, на якого ми заслужили напевно», - зазначив він.

Нагадавши, Тіна Кароль не з'явилася на церемонію YUNA, зробивши заяву: "завжди задавалася питанням..."

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