Співачка Алла Пугачова вразила зовнішністю на початку своєї кар'єри

72-річна артистка починала свій творчий шлях у п'ять років, саме тоді вона вперше вийшла на сцену у великому збірному концерті, пише Politeka.net. Минуло багато років, Алла Борисівна отримала безліч нагород, а також завоювала велику любов публіки, яка не згасає з роками.

Досі в соцмережах створюють групи, присвячені зірці, а кількість її фан-сторінок продовжує зростати.

Цього разу в одному з акаунтів з'явилося фото, на якому артистка позувала на камеру.

Примадонна позувала в смугастій футболці з легким макіяжем з модними в ті часи тонкими бровами. На голові артистки красива укладка, волосся завилися, створюючи легкий безлад. Макіяж зірки був зроблений з акцентом на пухкі яскраві губи.

"Люди іноді вважають мене зарозумілою, не розуміють, що все це — від сором'язливості. У мене були періоди, коли я зовсім себе не любила. Потім зрозуміла: коли ти себе любиш, тоді і тебе люблять. Я взагалі заряджаюся від любові — до себе, до чоловіків, до Христини, до онуків, до глядачів", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 11000 лайків і багато коментарів:

"Дуже красива Аллочка!!! Супер!!! 💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓 ", " Які молоді всі красиві! ", " Ліза, тут дуже схожа на Аллу", "Ах, яка ж молодість класна штука!", " Слів немає.... красуня😍❤️❤️❤️�🔥🔥🔥👏👏�".

Нагадавши, на старому фото Пугачової помітили дивовижну схожість з молодшою донькою: "Доросла Ліза!».

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