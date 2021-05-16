Відома українська Леся Нікітюк звикла показувати сонячні фото з відпочинку

Травневі свята популярна телеведуча провела у відпустці в Туреччині. Причому зірка не просто вирушила на Відпочинок з подругою або сім'єю, як зазвичай. Цього разу Леся полетіла з групою подружок на затяжний дівич-вечір, де вони повеселилися від душі.

Тепер на фан-акаунтах шанувальники постійно показують кращі, на їхню думку, кадри з відпочинку Нікітюк. Тільки пару годин тому зірка заявила, що знову відправляється на відпочинок, в цей раз в Одесу.

А поки шанувальники не побачили нових пляжних луків знаменитості, пропонуємо подивитися на два пляжних вбрання, якими Леся підкорила в Туреччині. Простий, але блискучий купальник з тонкими лямками вдало підкреслив фігуру Нікітюк, а ось білий суцільний купальник з акуратним принтом запам'ятався шанувальникам через витівку самої Нікітюк.

Виставивши напоказ форми, як у Кім, зірка відстовбурчила п'яту точку, яку спочатку показала в отфотошопленном вигляді, а потім вже в сьогоденні.

До цього сама Леся опублікувала фото з відпустки в Туреччині. Нікітюк сиділа в міні на капоті автомобіля, демонструючи розкішні ніжки. На декількох кадрах красуня пограла з позами, захоплюючи фігуркою.

"І навіть не погнула капот", - написала зірка під фотографією.

"Але трохи приплюснула бампер", " ЅирегЛеся!!! Обожнюю Вашу самоіронію і почуття гумору!!! Number ONE!!! І взагалі красуня!!!", "Ви просто богиня шикарна.Фігура вогонь", " дуже красива. Сподіваюся, ви добре відпочили"," Красиво виглядаєш, дівчина"," яка Класна дівчина", - відповіли в мережі.

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