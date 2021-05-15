Популярний український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками" поділився зворушливою історією про найбільше досягнення в житті

Влад Яма часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого і творчого життя в соціальній мережі Instagram. Як пише Politeka.net, нещодавно знаменитість порадував шанувальників зворушливим фото красуні-дружини Лілії та їх 5-річного сина Леона, трепетно привітавши коханих з Днем сім'ї 15 травня. Так, артист з особливою теплотою сказав про своє найбільше досягнення в житті. І для Влада-це сім'я.

"Найбільше досягнення мого життя-Сім'я ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Кохаю вас!!!",- написав Влад Яма.

Фанати залайкали публікацію Влада і написали схвальні коментарі: "❤️❤️❤️дуже красиво, гармонійно, тепло, і просто магічна фоточка 😍 😍 😍 ", "Клас 🤩", " Молодці.Сім'я це життя", "Ідилія😍", " красиве фото 🔥і сім'я! 🤗".

Раніше повідомлялося, що Влад Яма разом з дружиною Лілією стали учасниками шоу «Майстер Шеф».

Знімком зі знімального майданчика Влад Яма поділився на своїй сторінці в Instagram. Раніше хореограф думав, що не вміє готувати. Але виявилося все навпаки.

Нагадавши, Влад Яма з " Танців з зірками "здивував кадрами нелегкої праці," змінивши "професію:" Я не планував..."

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