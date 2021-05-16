Співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла показувати розкішні ноги, акцентуючи на них увагу

Вже через 1,5 місяці Дженніфер Лопес виповниться 52 роки, тому артистка особливо уважно стежить за зовнішністю. Уникаючи неправильних ракурсів, артистці також вдається продемонструвати засмаглу фігуру навіть в кращій формі, ніж може здатися в реальному житті.

Як видно на пікантних фото, Лопес буде відчувати себе впевнено навіть в одній коротенькій сорочці і босоніжках. Нюдовий макіяж, просто укладене волосся і блискучий загар зробили артисту помітно молодше.

Для того, щоб виглядати, як на фото, щодня співачка прикладає багато зусиль. Вона тренується в залі, займається йогою, правильно харчується і часто ходить до косметолога. А ось, щоб правильно харчуватися, артистка навіть найняла двох дієтологів, які постійно стежать за її розпорядком.

"А вона може засліпити" - пише один з шанувальників.

Також, щоб гідно виступати, Лопес зазвичай ретельно готується з командою. Одним з особистих роликів з роботи над новим проектом Лопес також поділилася зовсім недавно, показуючи себе справжню.

Фанати були захоплені: "Ти виглядаєш так круто🌺 💋; straight face Gang Wya? 😐 ; З любов'ю всім❤️ хто це читає❤️; мені б бути такою ж гарненькою😢; я так схвильований, люблю тебе😘; Королева👑 🥰; та вона як горить у вогні 😩 я так схвильований і знаю, що це буде шедевр!; Ти така красива 💕; не можу дочекатися зустрічі з тобою завтра !!; Не можу дочекатися ❤️" »

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