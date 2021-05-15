Британський монарх принц Гаррі заявив, що збирався піти від королівської сім'ї ще до зустрічі з Меган Маркл

Як повідомляє Politeka.net, після весілля і народження сина Арчі принц Гаррі і його дружина – колишня актриса Меган Маркл повністю відмовилися від виконання королівських обов'язків і переїхали в Америку. У недавньому інтерв'ю в американському подкасті Дакса Шепарда, британський принц зізнався, що ще до зустрічі зі своєю нинішньою дружиною він збирався відмовитися від королівських обов'язків.

За словами принца Гаррі, він у дорослому віці замислювався про те, щоб відсторонитися від монархії і обов'язків, які на нього поклали. Звичайно, це пов'язано зі смертю його матері - принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі під час того, як її переслідували папараці. Гаррі зазначив, що свого часу його батько принц Чарльз отримав відповідне виховання від королеви Єлизавети і принца Чарльза, яке відбилося на його характері і відносинах з синами. А ось принц Гаррі не хотів би давати таке ж виховання своїм дітям, тому і пішов від сім'ї і переїхав з дружиною в США.

Відзначимо, що раніше в резонансному інтерв'ю телеведучої Опрі Вінфрі Гаррі і Меган розкрили неприємні подробиці про життя в Королівському палаці. Так, наприклад, за словами герцогині Сассекської, вона піддавалася расизму з боку деяких членів королівської сім'ї, що викликало бурхливу реакцію в суспільстві. У Букінгемському палаці висловили заклопотаність з приводу таких заяв Маркл і обіцяли у всьому розібратися.

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