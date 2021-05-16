Співачка Міла Нітіч, яка брала участь у "Голосі країни 11", сколихнула несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом, блиснувши бездоганною посмішкою. Дівчина вирішила поділитися в підписі секретом свого успіху.

За словами Міли, головне не сама перемога, а той тернистий шлях, повний надій, невдач і злетів, який до неї веде.

"Успіх - це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму... Так сказав великий Сер Вінстон Черчілль! Чорт, хіба ж йому не знати?!.😄 Буквально вчора в інтерв'ю мене запитали як досягти справжнього успіху?️ ️Все, що я написала вище - єдиний робочий алгоритм, яким користується людство протягом всієї своєї історії!☝ Іншого не існує! Все інше лірика! Якщо ви візьмете історію будь-якої супер успішної людини, світової особистості і і. т. д., і вивчіть їх біографію - ви зрозумієте, що факапів в їх кар'єрі було більше, ніж перемог! Єдине, що їх відрізняє від інших - це кількість спроб! Ніколи не переставайте намагатися, і головне:"JUST NEVER GIVE UP" ("ніколи не здавайтеся", - з анг.) 😘",- розговорилася співачка.

Користувачі погодилися з Нітіч, прокоментувавши її пост:

"Відмінний рецепт успіху! Головне його дотримуватися! Ви дуже красива! Бажаю вам удачі і звичайно успіху!😉"

"Мила, ти - прекрасна, дівчинка!!!❤️"

"Дуже гарно сказано ❤️❤️❤️"

"Натхнення тобі, музична леді!"

Нагадаємо, в прямому ефірі чвертьфіналу 11 сезону "Голосу країни" відома українська співачка Міла Нітіч, яку називають фавориткою Алли Пугачової, змусила Кароль розплакатися, виконавши пісню "Malade" Lara Fabian.

Тіна заявила, що Нітіч гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування.

Нагадаємо, Міла Нітіч, що доводила Кароль до сліз, підкорила "царським" виглядом: "Туфельки просто бомба"

А ще Politeka повідомляла, що Міла Нітіч з "Голосу країни" вперше розкрила, як її принизив Данилко.