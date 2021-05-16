Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, поділилася речами, які її надихають

Як пише Politeka.net, Зарицька стала дуже популярна після участі в проекті "Х-Фактор". Дівчина швидко завоювала серця українців своєю творчістю, як і всього світу. Кліпи красуні набрали десятки мільйонів переглядів і Олександра і не думає зупинятися.

Цього разу Зарицька опублікувала яскраве фото, на якому здалася з синім макіяжем на очах і блискучими каменями на волоссі. На пальцях знаменитості незвичайні перлинні прикраси.

"А за вікном вабить велике місто. І хочеться одягнути гарну сукню, прогулюватися затишними вулицями і пити з друзями холодне вино. І куди ж без красивого фешн-луку", - написала Олександра.

І прорекламувала лімітовану колекцію засобів для макіяжу, які ідеально підійдуть! Всього кілька кроків:

- підводка-фломастер для очей

- олівець для губ

- стійкий Тінт для губ

- гель для брів

І ти готова помічати казкове поруч з тобою.

Фолловери не могли обійти стороною таку яскраву публікацію знаменитості і залишили кілька коментарів і сотні лайків: "Морська перлина)", " Супер ❤️", " Wow!!😯 what beautiful👌🏻".

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