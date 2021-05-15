Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV) показала себе в епатажному образі

Як пише Politeka.net, Анна вже давно підкорила серця українців завдяки своїм ефектним та епатажним образам. Дівчина навіть пройшла відбір на Євробачення, але не змогла поїхати через скандал. Красуня веде активно соціальні мережі, де заманює новими образами.

Цього разу Корсун похвалилася досягненням. Кліп "Комільфо" з Філіпом Кіркоровим набрав 5 мільйонів переглядів. Дівчина там була в образі медсестри в прозорому вбранні і білому корсеті. Кіркоров позував у жовто-чорних штанях і чорно-білій накидці.

"Комільфо 5 мільйонів переглядів", - написала Анна під фотографіями з кліпу.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Заслужено", "кліп дуже смачна робота", "деградація", "мені пісня зайшла:слухаю кожен день на пробіжці)))", "пародія Гаги і деградація на платформі", "Мила, дорога Ганнуся щиро вітаю тебе 5 мільйонами і бажаю тобі набрати ще стільки ж", " по Бедросичу питань немає, давно за ним дурка плаче.. але ти дитинко, впала нижче плінтуса. Дерьмовая робота".

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