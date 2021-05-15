Співачка Джамала розтривожила публіку заявою і свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом із чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим.

Джамала позувала в довгій чорній сукні, доповнивши лук шкіряним ремінцем і черевиками зі шнурівкою на плоскій підошві.

У підписі зірка заговорила про важливий для неї історичний момент, розкривши трішки свою душу перед публікою.

"Моя сім'я - головні люди в моєму житті. Люблю піклуватися про них і отримувати підтримку. Дякую, що завжди поруч зі мною 💫 Сьогодні співатиму в Херсоні на вечорі-реквіємі, присвяченому Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Разом із чоловіком вже встигли покласти квіти до пам'ятного знаку. Буду готуватися до виступу, а ви приходьте послухати 🙌 #1944", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, пісня Джамали "1944", з якою вона перемогла на "Євробаченні 2016", розповідає про депортацію кримських татар. Історії про цю подію співачка не раз чула від своєї бабусі, яка пережила виселення.

Користувачі кинулися коментувати пост артистки, не скуплячись на компліменти: "Милі! 💖"; "Класна пара!"; "обов'язково будемо😍 🔥".

Але одна з користувачок дорікнула Джамалі і навіть засмутилася.

"Чудово! Хоча вчора в ефірі ти сказала, що ця пісня - не маніфест. А просто пісня. Я засмутилася...", - написала вона.

Співачка різко відреагувала на коментар фанатки: "Покажіть мені це, ваше де я сказала про "просто пісню".

Інші користувачі також приєдналися до цієї бесіди, прийнявши сторону Джамали: "Це не маніфест, це молитва. І правильно, що не повелася на провокацію журналістів".

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