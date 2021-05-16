"Холостяк" Михайло Заливако порушив правила, дозволивши Юлії "Зайкі" повернутися на проект

Після того, як цього разу, в новому випуску шоу, дівчина зізналася головному герою шоу Михайлу Заливако в любові, чоловік вирішив повернути її. Саме через те, що Юлія промовчала під час зізнання минулого разу, чоловік відправив її назад.

Обдумавши все, "Зайка" зрозуміла, що дуже любить Михайла. Передавши конверт Михайлу, вона попросила зустрітися. Під час бесіди були з'ясовані стосунки і чоловік навіть повернув її на шоу, таким чином зробивши фіналісткою.

Ось як висловилася сама дівчина у себе в Instagram:

"Все почалося саме тут…

🌹Я йшла на проект в надії зустріти свою людину. Доля не привела мене на проект, доля привела мене до тебе…

🌹Я не очікувала отримати запрошення на найперше побачення. Я дуже хвилювалася і переживала перед зустріччю з тобою. Пам'ятаю, коли машина під'їжджала до торгового центру і через скло я побачила тебе - ти теж нервував і переживав, це мене це так зворушило до глибини душі. І в цей момент в моєму серці щось клацнуло …

🌹Мені було не зрозуміло, що зі мною відбувається. І я злякалася цього. Я всіляко намагалася засунути, придушити, заштовхати свої почуття вглиб душі. Замість того, щоб поділитися ними з тобою....

Я тебе кохаю... любити. Я не чекаю від тебе визнання, просто знай-моє серце зробило свій вибір❤️", - пише Юля.

Шанувальники висловили свою думку:

"Нарешті ти повернулася; я просто реву від радості; Юлічка - ви з Мішею справжня пара💞 Ваша хімія видно і через екрани💞; Ураааа 😍сподіваюся слова «Я люблю тебе» почуєш саме Ти, ти найщиріша;я в шоці 😍 😍 😍 зайка просто виклалася на всі 100, розумничка, грандіозне повернення! Залишилося тільки забирати Мішу і тікати від усіх 😁; я плакала як божевільна від радості, найкрасивіша пара ❤️❤️".

Вже не секрет, що несподіваним поворотом на шоу стало повернення Юлії "зайчика". Дівчина запросила Мішу на місце їх першої зустрічі, в розкішний особняк, де зізналася в коханні. Під час побачення Юлія поспілкувалася з мамою Заливако за допомогою відеозв'язку. У підсумку, " Холостяк "прийняв рішення повернути" зайчика " на проект.

А ось Дашу Міша обділив квіткою на церемонії троянд, розпрощавшись з нею назавжди.

У своєму мікроблозі в Instagram Заливако звернувся до публіки:

"Після кожного ефіру, мені надходять сотні повідомлень із зазначенням, хто б мені краще підійшов, і кого Мені потрібно було б вибрати. Сьогодні, я вирішив піти на випередження 🤣. Пишіть в коментарях, будучи на моєму місці, кого б з учасниць ви вибрали з усього проекту і чому? Хто є вашою фавориткою?"

Нагадавши, "холостяка "Заливако жорстко розкритикували після знайомства з батьками учасниць:" апетит пропадає...".

Також Politeka писала, що "Холостяк" Заливако прийшов на особисту зустріч до "зайчика", посваривши українців: "не розумію, навіщо..."