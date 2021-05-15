Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників яскравими сімейним фото з дітьми і чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, актриса і кохана дружина популярного українського виконавця і музиканта Сергія Бабкіна Сніжана не перестає дивувати публіку яскравими фото в своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня показала чарівний кадр, на якому позуємо разом зі своїми дітьми і чоловіком.

На новому фото зоряне сімейство відображено в яскравій святковій локації - всі ошатні і щасливі. На знімку можна побачити Сніжану в стильній червоній сукні з укладанням і макіяжем. Поруч з нею двоє старших дітей - син і дочка, а в іншого боку сам Сергій Бабкін, який тримає на руках наймолодшого сина Єлисея, якого подружжя рідко показують шанувальникам.

У підписі до публікації Сніжана привітала всіх з Днем сім'ї: "Сьогодні Міжнародний День Сім'ї! Вітаю вас усіх, друзі! Будьте Здорові! Миру, гармонії, любові вашим близьким і рідним!". Користувачі тут же почали обговорювати фото, вітаючи сімейство зі святом. "Вітаю!", "Вітаю вашу сім'ю, ви супер", "Спасибі! Вашу прекрасну сім'ю зі святом!", "Зі святом вас", "Які ви класні", "Зі святом прекрасна сім'я", "Ви такі яскраві і красиві, клас. Вітаю", - пишуть в коментарях до фото.

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