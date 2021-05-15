Відома українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і поставила запитання
Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною серед українців після участі на проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина там перемогла, а зараз красуня активно займається розвитком свого Інстаграма.
На новому фото, яке дівчина опублікувала в соціальній мережі, Брик позувала в чорній сукні і туфлях. Таня вигнулася, виставивши ефектно прекрасні ніжки, а голову закинула і закрила очі від задоволення.
"Де мої 6 років? У мене було все: чоловік, коханець, власний бізнес, діти....",- написала Таня під фото.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Замішана в скандалі з розлученням Дзідзьо Цибульська відкрилася перед Осадчою: "Розповіла все, як є"
У Києві прогримів вибух, язики полум'я вилітають з-під землі: перші деталі і відео НП
На берег вимило чорну істоту з гострими зубами: фото глибоководного монстра
"Шкода, коли йдуть кращі": обірвалося життя досвідченого лікаря, українці сумують
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка фотографія", "шикарна жінка", "що сталося з 6 роками?", "Красиве тіло", "ідеальна".
Повідомлялося, що популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу «Супер топ-модель по-українськи» похвалилася фігурою в купальнику.
На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.
Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" в сукні з декольте показала різну себе
Також Politeka писала, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" з ліфом напоказ хвалилася ідеальними формами
А ще Politeka повідомляла, що Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" потягнула корсетом форми, приховуючи зайве