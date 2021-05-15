Відома українська модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", показала себе і поставила запитання

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною серед українців після участі на проекті "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина там перемогла, а зараз красуня активно займається розвитком свого Інстаграма.

На новому фото, яке дівчина опублікувала в соціальній мережі, Брик позувала в чорній сукні і туфлях. Таня вигнулася, виставивши ефектно прекрасні ніжки, а голову закинула і закрила очі від задоволення.

"Де мої 6 років? У мене було все: чоловік, коханець, власний бізнес, діти....",- написала Таня під фото.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка фотографія", "шикарна жінка", "що сталося з 6 роками?", "Красиве тіло", "ідеальна".

Повідомлялося, що популярна українська модель Тетяна Брик, яка перемогла в шоу «Супер топ-модель по-українськи» похвалилася фігурою в купальнику.

На одному з останніх фото Брик позувала в красивому купальнику, в якому можна було помилуватися стрункою фігурою.

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